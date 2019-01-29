Дамба Аюшеев рассказал, каким будет год Жёлтой Земляной Свиньи









Глава Буддийской традиционной Сангхи отметил, что праздник Сагаалган правильнее называть «Сагаалха», «Сагаа алхахаа», или кратко «Сагаалха», что в переводе с бурятского языка значит «перешагнуть время». А поздравление «Сагаалгаанаар», по словам буддийского деятеля, означает, что мы сожалеем о потерянном годе.



- Кто будет отмечать Сагаалган, потеряет время и за ним всё остальное, а кто будет отмечать «Сагаалха», пусть, шагая, идёт дальше, - подчеркнул Дамба Аюшеев.



По словам астрологов, в год Свиньи нужно готовиться к радикальным переменам в личной жизни тем, кто ещё не встретил свою половину.

В 2019 году одинокие люди могут обрести пару на всю жизнь.



Что касается финансов, то здесь нужно быть более бережливым. Перед расходами нужно хорошо анализировать, на что будет потрачена сумма. По возможности лучше отказаться от крупных покупок и отложить на следующий год. На работе у всех будут командировки, поэтому придётся постоянно быть в разъездах. Благодаря поездкам откроются новые возможности. В том числе повысится зарплата, будут поощрения со стороны начальства, а также будет рост по карьерной лестнице.

Глава Буддийской традиционной Сангхи отметил, что праздник Сагаалган правильнее называть «Сагаалха», «Сагаа алхахаа», или кратко «Сагаалха», что в переводе с бурятского языка значит «перешагнуть время». А поздравление «Сагаалгаанаар», по словам буддийского деятеля, означает, что мы сожалеем о потерянном годе.- Кто будет отмечать Сагаалган, потеряет время и за ним всё остальное, а кто будет отмечать «Сагаалха», пусть, шагая, идёт дальше, - подчеркнул Дамба Аюшеев.По словам астрологов, в год Свиньи нужно готовиться к радикальным переменам в личной жизни тем, кто ещё не встретил свою половину.В 2019 году одинокие люди могут обрести пару на всю жизнь.Что касается финансов, то здесь нужно быть более бережливым. Перед расходами нужно хорошо анализировать, на что будет потрачена сумма. По возможности лучше отказаться от крупных покупок и отложить на следующий год. На работе у всех будут командировки, поэтому придётся постоянно быть в разъездах. Благодаря поездкам откроются новые возможности. В том числе повысится зарплата, будут поощрения со стороны начальства, а также будет рост по карьерной лестнице.

5 февраля жители Бурятии отметят новый год по лунному календарю – Сагаалган. Как известно, 2019 год пройдёт под знаком Жёлтой Земляной Свиньи.По словам главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, 2019 год будет положительным.- Год будет хорошим! Как может быть плохим год? Не бывает плохих годов, - заявил Пандито Хамбо Лама.Также Дамба Аюшеев дал свои наставления на будущий год жителям Бурятии.- Мы должны прожить достойно следующий год. Я хочу, чтобы 2019 год стал годом пользы и помощи окружающим. Мы пришли в этот мир, чтобы помогать людям. Но помогая другим, мы сами не должны ждать помощи. Умный человек помогает десяти людям, мудрый человек помогает сотне, а просветлённый человек помогает тысяче людей, - обратился к жителям Хамбо Лама.