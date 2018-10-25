Дари Саханова подписала новый контракт с ASICS



Бурятская теннисистка Дари Саханова подписала новый индивидуальный контракт с ASICS – мировым производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров. 15-летняя спортсменка третий сезон подряд будет лицом мирового производителя спортивной экипировки в России.



По условиям нового соглашения Дари должна представлять экипировку известных брэндов корпорации во время тренировок и соревнований на корте, всех без исключения мероприятиях, приуроченных к своим стартам. В свою очередь, компания будет владеть исключительными правами на использование образа бурятской теннисистки в своих рекламных акциях и мероприятиях.







В новом сезоне Дари Саханова будет представлять одежду, обувь и аксессуары коллекций «Весна Лето 2019» и «Осень Зима 2019» под известными глобальными брэндами ASICS, ASICS Tiger и Onitsuka Tiger.



- Я очень рада. Корпорация ASICS решила продлить сотрудничество на следующий сезон. Сегодня мы согласовали условия нового соглашения. Благодарна компании за возможность быть представленной в её глобальной команде. Это большая честь и ответственность. И я постараюсь быть мотивированной на корте и в жизни, - сообщила Дари Саханова «Байкал Daily».









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