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Дари Саханова подписала новый контракт с ASICS

Дари Саханова подписала новый контракт с ASICS
Общество,  Фото:Хэшэгто Дансурунов, Зоригто Саханов
Юная теннисистка третий сезон подряд будет лицом корпорации

Бурятская теннисистка Дари Саханова подписала новый индивидуальный контракт с ASICS – мировым производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров. 15-летняя спортсменка третий сезон подряд будет лицом мирового производителя спортивной экипировки в России.

По условиям нового соглашения Дари должна представлять экипировку известных брэндов корпорации во время тренировок и соревнований на корте, всех без исключения мероприятиях, приуроченных к своим стартам. В свою очередь, компания будет владеть исключительными правами на использование образа бурятской теннисистки в своих рекламных акциях и мероприятиях. 


В новом сезоне Дари Саханова будет представлять одежду, обувь и аксессуары коллекций «Весна Лето 2019» и «Осень Зима 2019» под известными глобальными брэндами ASICS, ASICS Tiger и Onitsuka Tiger. 

- Я очень рада. Корпорация ASICS решила продлить сотрудничество на следующий сезон. Сегодня мы согласовали условия нового соглашения. Благодарна компании за возможность быть представленной в её глобальной команде. Это большая честь и ответственность. И я постараюсь быть мотивированной на корте и в жизни, - сообщила Дари Саханова «Байкал Daily».


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