Уличные художники преображают опорную стенку моста
С 19 по 23 октября в центре Улан-Удэ по улице Куйбышева уличные художники рисуют граффити на опорной стенке моста напротив Художественного музея имени Сампилова.
Грантовый проект «Бурятия в красках – 321-я Сибирская» призван через современное искусство познакомить жителей и гостей столицы с подвигом сибиряков в годы Великой Отечественной войны.
- День Победы — особенный праздник, и молодёжь хочет принести ему дань уважения. Каждый это делает по-разному – художники граффити нашли творческое решение: изобразить на одной из стен города подвиг Сибиряков, сражавшихся за нашу Родину на Сталинградском фронте в 1942-1943 годы. Особенно актуально это в год празднования 75 лет с момента победы в Сталинградской битве, - рассказывает руководитель проекта Валентин Мокрий.
23 октября у жителей Улан-Удэ ещё будет возможность увидеть, как создается патриотическое граффити. Оно станет новым арт-объектом нашего города, отмечают в пресс-службе минспорта Бурятии.
321-я стрелковая дивизия была сформирована в марте-июне 1942 года. Получила неофициальное название «сибирская» - личный состав её представляли главным образом граждане Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом. Режиссёр Солбон Лыгденов снимает одноимённый фильм-эпопею.
Граффити о подвиге сибирских солдат рисуют в Улан-Удэ (фото)
Общество, Фото:
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