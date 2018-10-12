Медаль завоевала пулевик Анастасия Деревягина
Спортсменка из Бурятии Анастасия Деревягина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на Юношеских Олимпийских Играх, которые проходят в Буэнос-Айресе. Анастасия завоевала серебро в командном миксте в паре с Эдсоном Рамерес Рамосом из Мексики.
Золото выиграла пара Энхмаа Эрденэчулуун (Монголия) / Залан Пеклер (Венгрия).
Анастасия Деревягина – воспитанница спортивной школы №2, её личный тренер Владимир Бусовиков. На Юношескую Олимпиаду отобралась, став призёром первенства Европы в феврале этого года.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее серебро в стрельбе из пневматического пистолета завоевала ещё одна спортсменка из Бурятии Яна Енина. В финале она была на грани вылета из претендентов на медаль, но в решающий момент собралась - до золота не хватило совсем немного.
Яна и Анастасия принесли российским стрелкам две медали из трёх, до них золото завоевал Григорий Шамаков из Москвы.
Также в Юношеских Олимпийских Играх принимает участие лучница Виктория Харитонова. Квалификация в стрельбе из лука начнётся уже сегодня.
Ещё одна спортсменка из Бурятии завоевала серебро Юношеской Олимпиады
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