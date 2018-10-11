Улан-удэнцы несколько дней разыскивали енота



Енот-полоскун, или американский енот — хищное млекопитающее рода еноты семейства енотовых. Енот хорошо приживается в местах интродукции, хотя и является в целом теплолюбивым видом. На территории России вид хорошо освоил западные и восточные регионы Северного Кавказа, где превратился в опасный инвазионный вид, угрожающий местной флоре и фауне. B Белоруссии хорошо прижился в Полесье. Енот легко приручается и подходит для разведения в неволе.



- 4 октября убежал енот-полоскун серого окраса по улице Буйко. Если увидите енота, просьба позвонить. Вознаграждение - 10 тысяч рублей, - говорилось в объявлении.Спустя 4 дня поисков хозяин животного также разместил объявление в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». И вскоре енот нашёлся.- Моему другу позвонили и сказали, что нашли енота. Нашедшего, как и обещалось, наградили, - рассказал «Байкал-Daily» хозяин питомца.Как оказалось, ранее енот спрыгнул с открытого окна квартиры на третьем этаже и убежал. Зверьку всего около полугода, его зовут Хао. «Это китайское имя», - отметил владелец.По признанию горожанина, завёл он Хао, «потому что ему так захотелось». Также у него есть собака, но животные живут в разных домах.Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета улан-удэнцы искали необычное животное . Камышовая рысь по кличке Яся сбежала из дома во время ремонта. Краснокнижную рысь спугнули электрики.