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В Улан-Удэ электрики спугнули краснокнижную рысь

В Улан-Удэ электрики спугнули краснокнижную рысь
Происшествия, 
Поиск камышовой рыси на Верхней Берёзовке ведут добровольцы

Домашняя рысь по кличке Яся пропала 5 дней назад в Улан-Удэ. Отчаянная хозяйка сообщает, что животное сбежало на Верхней Берёзовке. Животное ищут добровольцы.

Как оказалось её спугнули электрики, которые проводили ремонтные работы. Рысь выбежала из дома через гараж. 

- Животное абсолютно домашнее, на улице гуляла крайне редко и только со мной, - рассказала «Байкал-Dailу» хозяйка животного.

Поиски продолжаются уже пятые сутки. Пока никакой информации не поступало.



Если вы владеете какой-либо информацией о животном или хотите оказать дополнительную помощь в её поисках, обращайтесь к Яне Пуховской по телефону 63-29-50.

Справка:

Камышовая рысь - крупнее любого из представителей домашних кошек: в длину достигает 60—90 см, масса от 8 до 12 кг. Тело у камышового кота сравнительно короткое, ноги высокие, хвост недлинный (21—30 см), на ушах небольшие кисточки.

Открытых пространств кот избегает, хотя летом постоянно посещает бугристые пески, поросшие саксаулом, вблизи его мест обитаний. Камышовый кот занесён в Красную книгу России.
 
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