Самый необычный аукцион состоится в Улан-Удэ
КВН-движение Бурятии и общественная организация «Новая энергия» устроят экологический аукцион, на котором с молотка будут продавать мусор. Мусор волонтёры соберут на берегу Байкала.
Принять участие в необычном аукционе предпринимателей призвал лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
- У нас на примете есть около десятка проблемных территорий на озере Байкал. Мы собрали несколько отрядов волонтеров (по 20-30 человек), которые хотят там убраться. Но!!! Для этого нам нужны элементарные вещи: мусорные мешки 240 литров для сбора раздельного мусора, перчатки, автобус, двухразовое питание, организация вывоза мусора на полигон, - сообщил Болотов.
Чтобы отбить затраты, и состоится продажа мусора. Начальная цена за 1 кг – 50 рублей.
- Самым щедрым покупателям мы снимем бесплатно рекламный ролик. На остальных сходим в дацан и попросим удачи и процветания вам и вашему делу, - сообщил Чингис Болотов.
Всю отчётность он обещал вести публично и отчитаться за каждый рубль на сайте kvn03.ru
Аукцион состоится 1 августа в ресто-клубе URBAN.
Бурятские КВН-щики продадут мусор с Байкала
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