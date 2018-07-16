В Бурятии поднявшиеся реки размывают дороги

Из-за обильных осадков на малых реках северо-восточных районов Бурятии продолжается подъём уровня рек. Вода уже вышла на пойму и размыла автомобильные дороги. Частично дороги пострадали в Баунтовском и Муйском районах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В результате выхода из берегов реки Талая нарушено транспортное сообщение с селом Рассошино Баунтовского района. Также подтоплены огороды и один частный дом в посёлке Усть-Муя.
В правительстве заявляют: ситуация с паводками пока оценивается «как нормальная по отношению к другим регионам, граничащим с Бурятией».
По прогнозу Бурятского Гидрометеоцентра, 16-18 июля вероятность осадков сохраняется.
Ранее МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС провело селекторное совещание с главами районов о складывающейся ситуации и превентивным мерах. Было рекомендовано проверить планы работы по предупреждению ЧС и средства оповещения населения. Также рекомендовано организовать проверки пунктов временного размещения населения и уточнить план эвакуации людей из зон возможного подтопления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе Бурятии угроза подтопления возникла из-за подъёма реки Витим в соседней Иркутской области. Неделю назад смыло дорогумежду сёлами Багдарин и Романовка в Баунтовском районе. Здесь был введён режим ЧС, ремонтные работы на дороге начаты были оперативно.
Забайкальский край по-прежнему тонет
В соседнем Забайкальском крае, который «тонет» с 8 июля, ситуация по-прежнему напряжённая. Дожди здесь не прекращаются, а уровень рек растёт. Только сегодня стало известно, что разлившаяся река Шилка создала угрозу подтопления расположенных вдоль неё населённых пунктов Сретенского района Забайкалья. В угрожаемые села были заблаговременно вертолётом Ми-8 МЧС России переброшены группы спасателей со спецоборудованием и лодками.
- Рост уровня воды в реке Шилка создал угрозу подтопления сёл в Сретенском районе, расположенных в нижнем течении водоёма. Населённые пункты расположены далеко от районного центра и сообщаются с ним посредством водного или воздушного транспорта. Поскольку из-за пребывающей реки использовать для доставки спасателей суда невозможно, сотрудники МЧС были перевезены к месту возможного подтопления на вертолёте Ми-8, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Прибывшие в сёла спасатели будут задействованы для эвакуации жителей, ценных вещей и домашних животных в безопасную зону.
В село Усть-Карск экипаж вертолёта доставит беспилотный аппарат и оператора. С помощью аппарата спасатели оценят масштабы зоны затопления. С учётом полученных с беспилотника данных будут скоординированы действия сотрудников МЧС и спланирована работа по дальнейшему восстановлению посёлка.
Всего в Забайкальском крае затопило тысячи домов, размыло десятки дорог, вода разрушила 5 мостов и 15 повредила. Лишь чудом обошлось без жертв: местные жители рассказывают, что вынуждены были спасаться на крышах, а вода местами доходила до горла.
Сейчас в Улан-Удэ идёт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.
Детей привезут в Бурятию
Власти Забайкальского края обратились к правительству Бурятии с просьбой принять в детских лагерях 200 детей.
- Глава республики Алексей Цыденов на планёрном совещании в понедельник 16 июля дал поручение министерству спорта и министерству социальной защиты Бурятии оперативно подготовиться к приему детей из соседнего края и организовать их отдых на должном уровне. Профильными министерствами уже зарезервированы места, и начаты расчёты по необходимому финансированию объектов детского отдыха, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
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