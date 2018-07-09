«Воды по пояс»: В Забайкалье эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

















Сильнее всех пострадал Шилкинский район. Разлившаяся река Кия подтопила 135 жилых домов. «Чита.Ру» уточняет: возникла необходимость эвакуировать жителей села Богомягково и 2 тысячи жителей Шилки — шестую часть населения города.



Однако пока вертолёты в воздух не поднимают. В зону подтопления стягиваются силы и средства регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД.



- Из-за погодных условий мы пока не можем поднять в воздух вертолёты, как только появится возможность, техника будет задействована. Уже развернута работа аварийных бригад по восстановлению связи и электроснабжения. Людей в подтопленных населенных пунктах эвакуируют, во временных пунктах организованы условия для нормальной жизнедеятельности. Ситуация контролируется, - цитирует пресс-служба правительства Забайкальского края первого вице-премьера Александра Кулакова.

















Священник Александр Тылькевич опубликовал видео затопленной Шилки, снятое с квадрокоптера. С высоты хорошо виден масштаб наводнения: затоплены земли, разрушены мосты. Также на видео запечатлено, как сотрудники ипподрома спасают лошадей. По словам местных жителей, уже погибли многие домашние животные. «Больно смотреть, когда твой город рушится», «Как же страшно, бедные люди!», «Мои родные остались без дома», - комментируют в соцсетях жители Забайкалья.













Очевидцы публикуют и другие видео наводнения, сообщая о том, что воды в домах в прибрежных улицах «по пояс», а мебель в домах просто плавает. Уничтожен урожай. Западная часть Шилки полностью отрезана водой.



«Народ столкнулся с полным бездействием власти, за весь вечер и всю ночь мы не увидели ни одного сотрудника МЧС, по новостям тоже тишина, зато чемпионат мира пожалуйста по всем каналам!» - сообщают местные жители.



«Бедная наша Шилка! Это как конец света! Не передать словами, какое горе у людей, бедные беззащитные животные…» - поделилась видео местная жительница.







