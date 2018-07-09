Он оперативно доставит спецгрузы в бедствующие районы
Гидрологическая обстановка в Бурятии находится на контроле. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за проливных дождей в Баунтовском районе смыло дорогу. Из-за того, что между сёлами Романовка и Багдарин прервано транспортное сообщение, накануне ввели режим ЧС.
- На данный момент на автодороге «Романовка-Багдарин» Баунтовского района, где накануне в результате ливневых дождей в 15 км от села Багдарин произошёл размыв дорожного полотна, ведутся работы по восстановлению дороги, задействована тяжёлая техника. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции организовано дежурство на аварийном участке, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
По словам спасателей, жизнеобеспечение населения не нарушено, в готовности к реагированию находится борт санавиации, в селе имеется запас медикаментов и топлива. Пожарная безопасность обеспечивается 14-й пожарно-спасательной частью, дислоцирующейся в Багдарине, и добровольными пожарными командами.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае, где также из-за обильных осадков оказались подтоплены жилые дома в населённом пункте Шилка. Там из берегов вышла река Кия. Сегодня туда вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, находящийся на дежурстве в Улан-Удэ.
- Борт чрезвычайного министерства окажет всю необходимую помощь, в том числе по оперативной доставке специалистов и грузов. Гидрологическая обстановка в Бурятии находится на контроле, - уточняют в ГУ МЧС по Бурятии.
Главное управление МЧС по Бурятии предупреждает: при угрозе наводнения будьте предельно бдительны, не оставляйте детей без присмотра. Помните, соблюдая меры предосторожности, вы сохраняете жизнь себе и своим близким, предостерегают спасатели.
В случае, возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости проведения спасательных работ следует позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Там будут соревноваться лучшие повара
Он оперативно доставит спецгрузы в бедствующие районы
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бурятии запланированы мероприятия по устранению 17 мест концентрации ДТП
Семью наградили медалью «За любовь и верность»
Жители соревновались в силовом экстриме и автотюнинге
В Москве подвели итоги первого всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие»
Говядину уничтожат
Пройдут мастер-классы с политиками и встречи с предпринимателями
На учебно-тренировочном комплексе в Забайкальском крае состоялось тактико-специальное учение
Администрация района «поставила» на учёт мужчину на два года позже
Показ состоится пятничным вечером
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа завершают тестирование новобранцев
На конкурсе выберут самый тяжёлый огурец
Детям покажут 3D книжки
В Бурятии срочно решают проблему со смытой на севере дорогой