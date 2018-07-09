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Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу

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Он оперативно доставит спецгрузы в бедствующие районы

Гидрологическая обстановка в Бурятии находится на контроле. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за проливных дождей в Баунтовском районе смыло дорогу. Из-за того, что между сёлами Романовка и Багдарин прервано транспортное сообщение, накануне ввели режим ЧС.

- На данный момент на автодороге «Романовка-Багдарин» Баунтовского района, где накануне в результате ливневых дождей в 15 км от села Багдарин произошёл размыв дорожного полотна, ведутся работы по восстановлению дороги, задействована тяжёлая техника. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции организовано дежурство на аварийном участке, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

По словам спасателей, жизнеобеспечение населения не нарушено, в готовности к реагированию находится борт санавиации, в селе имеется запас медикаментов и топлива. Пожарная безопасность обеспечивается 14-й пожарно-спасательной частью, дислоцирующейся в Багдарине, и добровольными пожарными командами.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае, где также из-за обильных осадков оказались подтоплены жилые дома в населённом пункте Шилка. Там из берегов вышла река Кия. Сегодня туда вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, находящийся на дежурстве в Улан-Удэ.

- Борт чрезвычайного министерства окажет всю необходимую помощь, в том числе по оперативной доставке специалистов и грузов. Гидрологическая обстановка в Бурятии находится на контроле, - уточняют в ГУ МЧС по Бурятии.

Главное управление МЧС по Бурятии предупреждает: при угрозе наводнения будьте предельно бдительны, не оставляйте детей без присмотра. Помните, соблюдая меры предосторожности, вы сохраняете жизнь себе и своим близким, предостерегают спасатели.

В случае, возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости проведения спасательных работ следует позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
 
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