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В Бурятии собирают помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам

В Бурятии собирают помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам
Общество, 
Тысячи людей в соседнем регионе пострадали от сильнейшего паводка

Бурятское республиканское отделение «Союза добровольцев России» объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Забайкальском крае.

Людям необходимы:

- одежда и обувь - детская и взрослая - в хорошем состоянии;
- продукты питания (обязательно с нормальным сроков годности, не вскрытые упаковки), можно корма для животных;
- средства гигиены (детская, взрослая);
- пледы, покрывала и т.д. (не объёмные)

Временный пункт сбора гуманитарной помощи организован в улан-удэнском бизнес-центре «Сигма» (ул. Хоца-Намсараева, 7а), 3 этаж, каб. 318/2, студия машинной вышивки. Помощь можно приносить с 17.00 до 19.00. Для того, чтобы передать вещи раньше, необходимо позвонить по телефону 8 9025 644 911.

Адреса пунктов сбора будут дополняться.

Все подробности будут представлены в группе Союза добровольцев России по Бурятии -https://vk.com/sdr_rb

Как сообщал «Байкал-Daily», сильнейший с 1936 года паводок начался в Забайкальском крае в эти выходные. Реки разлились из-за дождей, которые шли практически каждый день целый месяц. Пострадали не менее пяти районов, подтоплены тысячи домов, размыты 27 дорог, разрушено 5 мостов (обрушение одного из них очевидцы сняли на видео), ещё 15 повреждены. Люди рассказывают, что вынуждены ждать помощь на крышах, мебель в их домах буквально плавает, а вода доходит до пояса и даже до горла. Погиб урожай, утонули многие домашние животные. В зоне ЧП местные жители передвигаются на лодках, автомобили сносит потоком воды. 






Сначала сложная ситуация была в Шилкинском, Нерчинском, Карымском и Тунгокоченском районах. Несколько дней назад «большая вода» пришла и в Читу. По данным ГУ МЧС по Забайкальском крае, только в окрестностях столицы региона вышедшая из берегов река Читинка подтопила 1,8 тысяч приусадебных участков. Вода зашла и в сам город – во дворы 5 многоквартирных домов, подтоплены многие частные дома. 




Ранее из зоны бедствия были эвакуированы около трёх тысяч человек: людей вывозят на лодках и снимают с чердаков. Эвакуация читинцев сейчас продолжается: для приёма людей развернуто 18 пунктов временного размещения.

Мониторинг паводковой обстановки спасатели ведут с помощью 9 беспилотных летательных аппаратов. При выявлении угрожаемых затоплением мест туда заблаговременно направляют аварийно-спасательные бригады. Всего к ликвидации последствий паводка привлечен 1361 человек и 386 единиц техники, в том числе 47 плавсредств.


наводнение
 
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