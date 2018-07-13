В Бурятии собирают помощь пострадавшим от наводнения забайкальцам













Сначала сложная ситуация была в Шилкинском, Нерчинском, Карымском и Тунгокоченском районах. Несколько дней назад «большая вода» пришла и в Читу. По данным ГУ МЧС по Забайкальском крае, только в окрестностях столицы региона вышедшая из берегов река Читинка подтопила 1,8 тысяч приусадебных участков. Вода зашла и в сам город – во дворы 5 многоквартирных домов, подтоплены многие частные дома.







