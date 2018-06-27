Финалистка «Битвы экстрасенсов» посетит «Ночь ёхора» в Бурятии

Публикация от Кажетта Ахметжанова (@kajetta) 19 Июн 2018 в 9:51 PDT

Кажетта – казахская шаманка, целительница, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Екатерина Ахметжанова, более известная телезрителям как Кажетта, родилась в 1968 году в Казахстане. Полную дату рождения потомственная шаманка не говорит. Как и большинство коллег, ясновидящая считает, что эта информация может быть использована конкурентами и недругами во зло. В переводе с казахского её имя означает «необходимость». Своей целью в жизни считает долгом помогать и служить людям.