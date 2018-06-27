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Финалистка «Битвы экстрасенсов» посетит «Ночь ёхора» в Бурятии

Финалистка «Битвы экстрасенсов» посетит «Ночь ёхора» в Бурятии
Общество, 
В начале июля знаменитая ясновидящая проведёт личные приёмы горожан

Финалистка 6-го сезона шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта посетит «Ночь Ёхора», которая пройдёт 14-15 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», ясновидящая приедет в Бурятию 6 июля и пробудет здесь до 18 числа. За это время экстрасенс проведёт личные приёмы желающих, а также отдохнёт на Байкале. За всё время нахождения в республике у Кажетты будет всего 3 дня выходных.

- 10-11 июля Кажетта отправится в посёлок Новый Энхалук. 15-го был свободный день, и я долго думал куда бы её сводить: на «Алтаргану» мы не попадаем, на «Голос кочевников» тоже. И тут такое мероприятие, на котором очень интересно побывать, - рассказал «Байкал-Daily» организатор приезда шаманки, певец Чингис Ли.





Приезд знаменитой ясновидящей вызвал ажиотаж среди желающих попасть на личный приём: запись была закрыта на следующие сутки после её начала. Чтобы встретиться с Кажеттой, приедут люди не только со всей Бурятии, а также из Якутии и Иркутска.

Однако не обошлось без мошенников. Как оказалось, некоторые, забронировавшие места люди, пытались перепродать свою бронь за полторы тысячи рублей. Кроме того, желая попасть к Кажетте, люди, минуя организатора в Бурятии, писали шаманке в социальных сетях. Однако в Сети много фейковых страниц и нетерпеливые улан-удэнцы едва не попались на удочку мошенников.

Но, по словам Чингиса Ли, аферисты не нанесли ущерба горожанам.

Сама Кажетта знает, что некоторые желают заработать на её имени и обратилась со своей страницы в Instagram, заявив свою настоящую фамилию – Шалмагамбетова, и рассказав о процедуре записи на приём. 




Справка:

Кажетта – казахская шаманка, целительница, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Екатерина Ахметжанова, более известная телезрителям как Кажетта, родилась в 1968 году в Казахстане. Полную дату рождения потомственная шаманка не говорит. Как и большинство коллег, ясновидящая считает, что эта информация может быть использована конкурентами и недругами во зло. В переводе с казахского её имя означает «необходимость». Своей целью в жизни считает долгом помогать и служить людям.
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