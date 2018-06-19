Фестиваль будет проходить 2 дня
В столице Бурятии фестиваль «Ночь ёхора» будет организован в этом году 14-15 июля. Он пройдёт традиционно на площадке Этнографического музея народов Забайкалья.
К участию в конкурсе допускаются коллективы, подавшие заявку на участие до 10 июля. Заявки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6 каб. № 8.
Программа состязания состоит из трех ёхоров. Два аутентичных ёхора выбираются по желанию коллектива при помощи консультационной поддержки оргкомитета, третий – определяется оргкомитетом. Время исполнения одного – 6 минут, исключение же составляет третий ёхор. Победитель получит Гран-при. Также жюри определит и лауреатов, которым вручат специальные призы.
В первый день фестиваля пройдут мастер-классы, гала-концерт театра «Байкал» и гранд-ёхор.
Второй же день выдастся насыщенным: 15 июля состоятся мастер-классы, концерт оркестра Национального оркестра Бурятии и солистов театра, конкурсная программа, «Ёхор-шоу» и заключительный гранд-ёхор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году известный российский актёр и хореограф Егор Дружинин стал участником «Ночи ёхора» в Улан-Удэ. Он присоединился к танцующим народный танец улан-удэнцам во второй день. Дружинин станцевал ёхор вместе с театром «Байкал» на главной сцене.
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь ёхора»
Общество, Фото:
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