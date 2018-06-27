Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть

















Это пожалуй, одно из самых популярных мест в районе. У торговых павильонов на площади Славы можно и отовариться свежими продуктами, и обсудить последние сплетни. Правда, сейчас все говорят только об одной нерадостной новости. Скоро этот народный рынок исчезнет с лица земли, сообщается в сюжете АТВ.



Денис Масляченко, владелец павильона: «Просто перед фактом. До 15-го июля убирайте все свои киоски и прилавки. Закругляйтесь. И куда хотите, где хотите – нам вообще абсолютно без разницы».



Альберт Аремпилов, продавец: «Может быть, говорю, нас пока оставят? Пока эту дорогу-то не построили. Потому что нас снести – это проще простого. А дорогу они будут ещё в течение двух лет там деньги находить. И потом они хотят этот Сиреневый бульвар снести, я не знаю, ну, люди возмущаются, покупатели».



Татьяна Минулина, владелец павильона: «Посмотрите, сколько у нас подписей. Это вот наши местные жители всё подписывают. Смотрите. Вот вот-вот. Это наши покупатели здесь подписываются. Сколько? 105 человек уже подписали. Да».



На месте этих павильонов действительно собираются проложить дорогу. Проезд шириной почти в 6 метров. В администрации района утверждают: такая рокировка была неизбежна.



- Это муниципальная земля. Поэтому в любом случае рано или поздно до этой площади дошли. Благоустроительные работы там напрашивались, - заявил Золто Хамаганов, начальник управления по развитию территорий и земельному контролю администрации Улан-Удэ.



Но на одних киосках власти не остановятся. Ведь это лишь первый этап работы: в дальнейшем планируется прорубить проезжую часть напрямую сквозь Сиреневый бульвар.



Реакция населения на такие резкие перемены не заставила себя ждать. Местные жители прокомментировали ситуацию так:



- Это что за дурдом то? У нас вообще есть какое-то управление городское, мэрия или что? Или всё только, кто заплатил, тот и хозяин выходит? Так что ли получается? Деньги вложили, построили, отдыхайте, выходите. Сидят пенсионеры. Куда пойти-то больше, больше некуда пойти?!



- Хоть один бульвар на ПВЗ хороший у нас находится. Зачем его в какую-то дорогу превращать. Что, у нас дорог мало что ли?



- Тут ни пробок, ничего такого не происходит. Никогда никаких коллапсов. А здесь если уберут Сиреневый бульвар, считай, зелень всю уберут. Так что смысла нет.



Тем не менее, власти района уверяют: сносить аллею с фонтаном не будут без одобрения жителей. А учитывая, что больше 100 подписей «против» удалось собрать всего за сутки, перспективы грядущего строительства куда ниже, чем считает администрация, уточняет АТВ.





Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут закатать в проезжую часть. Слухи, которые уже месяц бурно обсуждают жители ПВЗ, подтвердили в администрации Железнодорожного района. При этом из-за неожиданных перемен под удар попадают и владельцы торговых павильонов на площади Славы, сообщает телекомпания АТВ.