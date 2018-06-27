Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть

Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Общество,  Фото:АТВ
Неизбежен снос торговых павильонов на площади Славы

Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут закатать в проезжую часть. Слухи, которые уже месяц бурно обсуждают жители ПВЗ, подтвердили в администрации Железнодорожного района. При этом из-за неожиданных перемен под удар попадают и владельцы торговых павильонов на площади Славы, сообщает телекомпания АТВ. 





Это пожалуй, одно из самых популярных мест в районе. У торговых павильонов на площади Славы можно и отовариться свежими продуктами, и обсудить последние сплетни. Правда, сейчас все говорят только об одной нерадостной новости. Скоро этот народный рынок исчезнет с лица земли, сообщается в сюжете АТВ.

Денис Масляченко, владелец павильона: «Просто перед фактом. До 15-го июля убирайте все свои киоски и прилавки. Закругляйтесь. И куда хотите, где хотите – нам вообще абсолютно без разницы».

Альберт Аремпилов, продавец: «Может быть, говорю, нас пока оставят? Пока эту дорогу-то не построили. Потому что нас снести – это проще простого. А дорогу они будут ещё в течение двух лет там деньги находить. И потом они хотят этот Сиреневый бульвар снести, я не знаю, ну, люди возмущаются, покупатели».

Татьяна Минулина, владелец павильона: «Посмотрите, сколько у нас подписей. Это вот наши местные жители всё подписывают. Смотрите. Вот вот-вот. Это наши покупатели здесь подписываются. Сколько? 105 человек уже подписали. Да».

На месте этих павильонов действительно собираются проложить дорогу. Проезд шириной почти в 6 метров. В администрации района утверждают: такая рокировка была неизбежна.

- Это муниципальная земля. Поэтому в любом случае рано или поздно до этой площади дошли. Благоустроительные работы там напрашивались, - заявил Золто Хамаганов, начальник управления по развитию территорий и земельному контролю администрации Улан-Удэ.

Но на одних киосках власти не остановятся. Ведь это лишь первый этап работы: в дальнейшем планируется прорубить проезжую часть напрямую сквозь Сиреневый бульвар.

Реакция населения на такие резкие перемены не заставила себя ждать. Местные жители прокомментировали ситуацию так:

- Это что за дурдом то? У нас вообще есть какое-то управление городское, мэрия или что? Или всё только, кто заплатил, тот и хозяин выходит? Так что ли получается? Деньги вложили, построили, отдыхайте, выходите. Сидят пенсионеры. Куда пойти-то больше, больше некуда пойти?!

- Хоть один бульвар на ПВЗ хороший у нас находится. Зачем его в какую-то дорогу превращать. Что, у нас дорог мало что ли?

- Тут ни пробок, ничего такого не происходит. Никогда никаких коллапсов. А здесь если уберут Сиреневый бульвар, считай, зелень всю уберут. Так что смысла нет.

Тем не менее, власти района уверяют: сносить аллею с фонтаном не будут без одобрения жителей. А учитывая, что больше 100 подписей «против» удалось собрать всего за сутки, перспективы грядущего строительства куда ниже, чем считает администрация, уточняет АТВ.

дороги аллея
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Общество, 27.06.2018
Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения
В Бурятию съедутся хирурги со всей страны
Общество, 27.06.2018
Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Общество, 27.06.2018
Неизбежен снос торговых павильонов на площади Славы
Кочегары в селе Бурятии работали без спецодежды
Общество, 27.06.2018
Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц
В Бурятии стартует программа для социальных предпринимателей «Начни иначе»
Общество, 27.06.2018
Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции
Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы»
Общество, 27.06.2018
Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только
Бурятский лагерь на Байкале будет сотрудничать с «Артеком»
Общество, 27.06.2018
Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
Общество, 27.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
Звёзды бурятской эстрады выступят перед улан-удэнцами
Общество, 26.06.2018
Праздник пройдёт на этой неделе в субботу  
Совет отцов устроил велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Совет отцов устроил велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Общество, 26.06.2018
Совет отцов, вдохновляющий  родителей проводить время с детьми, устроил очередную активную вылазку на природу. ФОТО, ВИДЕО  
Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения
Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения
Общество, 26.06.2018
С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей
В Бурятии пройдёт конкурс «Хранители отчих традиций»
В Бурятии пройдёт конкурс «Хранители отчих традиций»
Общество, 26.06.2018
Конкурс посвящён 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
В Улан-Удэ стартует конкурс стихов
Общество, 26.06.2018
Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы

Резкое ухудшение погоды ожидается в Иркутской области
Общество, 26.06.2018
Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
В Бурятии покрестились 8 осуждённых
В Бурятии покрестились 8 осуждённых
Общество, 26.06.2018
Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^