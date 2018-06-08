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Праздничное шествие научных институтов пройдёт в Иркутске

Общество, 
В Иркутске пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 55-летия Академгородка

Начнутся они с праздничного шествия в сопровождении духового оркестра. В нем примут участие все научные институты, входящие в состав ИНЦ СО РАН, образовательные учреждения микрорайона и коллективы предприятий, расположенных на территории городка, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Праздник состоится 19 августа. В его программе: спартакиада для школьников и студентов, открытие памятного знака «Во имя великой науки» и аллеи Академиков. Специально для детей будет работать интерактивная площадка «Академчата», для жителей старшего поколения пройдет танцевальный бульвар «Воскресный вальс». Завершатся мероприятия открытым кинопоказом «История моя – мой Академ» и праздничным салютом.

– 55-летие микрорайона станет не только праздником для горожан – это будет отправная точка для обновления Академгородка, его благоустройства и создания комфортной среды. В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды мы проведём первый этап реконструкции и обустройства центральной площади микрорайона, благоустроим 12 дворовых территорий, в сентябре откроет свои двери новое здание 19 школы, – отметил мэр города Дмитрий Бердников.

До конца июня проведут санитарную обрезку насаждений и снесут аварийные деревья, будет проработан вопрос по ремонту фасадов зданий микрорайона с их собственниками. Комитету по градостроительной политике поручено спроектировать и согласовать с жителями микрорайона велосипедную и беговую дорожку по периметру дендрологического парка в границах улиц Лермонтова, Фаворского, Улан-Баторской.

ученые шествие
 
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