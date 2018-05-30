Лошадей из Бурятии везли в Томск без документов

Владельца животных оштрафовали



29 мая во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Кяхтинского района в село Эушта Томскую область перевозили 9 лошадей без ветеринарно-сопроводительных документов. В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».



Владелец груза привлечён к административной ответственности, наложен штраф, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

