Владельца животных оштрафовали
29 мая во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Кяхтинского района в село Эушта Томскую область перевозили 9 лошадей без ветеринарно-сопроводительных документов. В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».
Владелец груза привлечён к административной ответственности, наложен штраф, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Лошадей из Бурятии везли в Томск без документов
Общество, Фото:
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