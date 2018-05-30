На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone



Республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод» организуют в дни празднования Святой Троицы.



- Певцы и плясуны, гармонисты и частушечники, солисты и ансамбли, народные умельцы и ремесленники – на праздник съедутся таланты со всей республики и не только! Фестиваль расширяет свои границы, гостем мероприятия станет коллектив из Красноярска – танцевально-оздоровительный клуб «Давайте потанцуем», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



2 июня на разных площадках Улан-Удэ состоятся республиканские конкурсы «Русская песня», обрядов и праздников «Как бывало в старину», русского народного танца «Русский перепляс».



Основные мероприятия «Байкальского хоровода» пройдут 3 июня в одном из самых живописных мест города – в Этнографическом музее народов Забайкалья. Фестивальные площадки раскинутся на всей территории музея. Концертная программа ожидает зрителей на центральной поляне музея: любимые песни, фрагменты троичных обрядов и ритуалов, народные танцы, выступление артистов театра народной музыки и танца «Забава».



Зрители станут не только желанными гостями праздника, но и активными участниками народных игр, молодецких забав, мастер-классов, конкурсов и состязаний. Праздник завершится большим Байкальским хороводом и розыгрышем призов, главный из которых iPhone X.



С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: http://minkultrb.ru/ministry/konkurs/detail.php?ELEMENT_ID=18955.

