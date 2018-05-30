Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone

На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone
Общество,  Фото:pixabay.com
Розыгрыш пройдёт в рамках фестиваля русской культуры 

Республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод» организуют в дни празднования Святой Троицы. 

- Певцы и плясуны, гармонисты и частушечники, солисты и ансамбли, народные умельцы и ремесленники – на праздник съедутся таланты со всей республики и не только! Фестиваль расширяет свои границы, гостем мероприятия станет коллектив из Красноярска – танцевально-оздоровительный клуб «Давайте потанцуем», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии. 

2 июня на разных площадках Улан-Удэ состоятся республиканские конкурсы «Русская песня», обрядов и праздников «Как бывало в старину», русского народного танца «Русский перепляс». 

Основные мероприятия «Байкальского хоровода» пройдут 3 июня в одном из самых живописных мест города – в Этнографическом музее народов Забайкалья. Фестивальные площадки раскинутся на всей территории музея. Концертная программа ожидает зрителей на центральной поляне музея: любимые песни, фрагменты троичных обрядов и ритуалов, народные танцы, выступление артистов театра народной музыки и танца «Забава». 
 
Зрители станут не только желанными гостями праздника, но и активными участниками народных игр, молодецких забав, мастер-классов, конкурсов и состязаний. Праздник завершится большим Байкальским хороводом и розыгрышем призов, главный из которых iPhone X. 
 
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: http://minkultrb.ru/ministry/konkurs/detail.php?ELEMENT_ID=18955. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт битва роботов-скорпионов
Общество, 30.05.2018
Турнир проводится в рамках празднования Дня защиты детей
На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone
На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone
Общество, 30.05.2018
Розыгрыш пройдёт в рамках фестиваля русской культуры
В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол
В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол
Общество, 30.05.2018
Женщины приняли участие в футбольных состязаниях
Урок мужества провели для школьников Бурятии
Урок мужества провели для школьников Бурятии
Общество, 30.05.2018
Детям показали отрывки из фильмов и рассказали о героях
В Кабанском районе отметили День семьи
В Кабанском районе отметили День семьи
Общество, 30.05.2018
Дети с родителями поучаствовали в викторинах и спели частушки
4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»
4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»
Общество, 30.05.2018
Девушкам нужна будет поддержка земляков в онлайн-голосовании (Фото)
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать квас
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать квас
Общество, 30.05.2018
Покупателям напомнили о документах и оборудовании торгового места
В Улан-Удэ пройдёт автопробег против абортов
В Улан-Удэ пройдёт автопробег против абортов
Общество, 30.05.2018
Событие приурочат ко Дню защиты детей
На переезде в Бурятии ограничат движение машин
На переезде в Бурятии ограничат движение машин
Общество, 30.05.2018
Ремонтные работы на переезде в посёлке Ильинка будут проходить сегодня
В Улан-Удэ пройдёт лекция о Корее
В Улан-Удэ пройдёт лекция о Корее
Общество, 30.05.2018
Жителям столицы Бурятии расскажут о ранней истории Страны утренней свежести
Пенсионеры Бурятии стреляли из пневматики и сыграли в дартс
Пенсионеры Бурятии стреляли из пневматики и сыграли в дартс
Общество, 30.05.2018
Спартакиада для старшего поколения прошла в Кяхтинском районе
В Бурятии поздравили труженника с 90-летием
В Бурятии поздравили труженника с 90-летием
Общество, 30.05.2018
Работнику совхоза вручили денежный сертификат
Школьники из Бурятии убрались на могиле ветерана
Школьники из Бурятии убрались на могиле ветерана
Общество, 30.05.2018
Дети покрасили оградку и убрали листву
В Улан-Удэ завершилась проверка ФСК на безопасность
В Улан-Удэ завершилась проверка ФСК на безопасность
Общество, 30.05.2018
После Кемеровской трагедии, в Улан-Удэ, как и во многих других городах страны, прошёл ряд проверок не только торгово-развлекательных комплексов, но и других массово посещаемых сооружений

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Загрузка...
^