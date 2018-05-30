При этом на учёте стоит 5 семей
С начала года в городе Северобайкальске выявлено 40 неблагополучных семей, 78 детей оказались в социально-опасном положении. Это семьи, родители в которых не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
- Сотрудники центра «Надежда» еженедельно посещают неблагополучные семьи, с родителями проводятся беседы, им даются разъяснения по мерам социальной поддержки и адресной помощи, проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в группе риска. Такие семьи состоят на учёте по раннему выявлению семейного неблагополучия - сегодня таковых 5 семей, в них воспитывается 5 детей, - сообщает пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Работа выстроена таким образом, чтобы максимально ограничить ребёнка от влияния социально-опасной среды, исправить неблагополучную ситуацию, и вовремя оказать адресную помощь.
В Северобайкальске выявили 40 неблагополучных семей
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