В Северобайкальске выявили 40 неблагополучных семей

При этом на учёте стоит 5 семей



С начала года в городе Северобайкальске выявлено 40 неблагополучных семей, 78 детей оказались в социально-опасном положении. Это семьи, родители в которых не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.



- Сотрудники центра «Надежда» еженедельно посещают неблагополучные семьи, с родителями проводятся беседы, им даются разъяснения по мерам социальной поддержки и адресной помощи, проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в группе риска. Такие семьи состоят на учёте по раннему выявлению семейного неблагополучия - сегодня таковых 5 семей, в них воспитывается 5 детей, - сообщает пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Работа выстроена таким образом, чтобы максимально ограничить ребёнка от влияния социально-опасной среды, исправить неблагополучную ситуацию, и вовремя оказать адресную помощь.

