В Улан-Удэ организуют концерты духового оркестра



Жителей и гостей города приглашают на концертные программы в рамках городского проекта «Парк здоровья». С мая по сентябрь в парковых зонах пройдут выступления под названием «В городском саду играет духовой оркестр» с участием духового оркестра, творческих коллективов и солистов столицы Бурятии.



Этот проект реализуется третий год подряд и получил общественное признание. Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в этом году он будет реализован в 3 городских парках:



- в парке «Юбилейный» - каждую субботу с 17:00 до 18:00;



- в парке имени Орешкова - по пятницам в 1 и 3 неделю месяца с 18:00 до 19:00;



- в парке имени Жанаева - по субботам во 2 и 4 неделю месяца с 18:00 до 19:00.



