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В Улан-Удэ организуют концерты духового оркестра

В Улан-Удэ организуют концерты духового оркестра
Общество,  Фото:Ууправление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Выступления будут проходить в городских парках 
 
Жителей и гостей города приглашают на концертные программы в рамках городского проекта «Парк здоровья». С мая по сентябрь в парковых зонах пройдут выступления под названием «В городском саду играет духовой оркестр» с участием духового оркестра, творческих коллективов и солистов столицы Бурятии. 
 
Этот проект реализуется третий год подряд и получил общественное признание. Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в этом году он будет реализован в 3 городских парках: 

- в парке «Юбилейный» - каждую субботу с 17:00 до 18:00; 
 
- в парке имени Орешкова - по пятницам в 1 и 3 неделю месяца с 18:00 до 19:00; 

- в парке имени Жанаева - по субботам во 2 и 4 неделю месяца с 18:00 до 19:00.

концерт
 
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