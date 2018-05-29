Кругосветное путешествие Land Rover проляжет через Улан-Удэ

7 июня команда Land Rover вместе с тревел-блогером Сергеем Долей начнёт кругосветное путешествие из Москвы
Команда проедет не менее 1000 км по каждому из шести континентов и пройдёт через два антипода — географические точки на противоположных сторонах земного шара. В этой экспедиции антиподами станут Эньши (Китай) и Ла Серена (Чили). Таким образом легендарная команда путешественников из романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» обретет последователей.
По территории России экспедиция пройдет через Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ. Далее в программе: Китай и Вьетнам, Австралия и Марокко, Чили и США, Испания и Германия… Всего команда Land Rover проедет через 21 страну за 70 дней — по одному на каждый год большого юбилея, завершив маршрут 15 августа в Москве, сообщает пресс-служба РГО.
7 июня команда Land Rover вместе с тревел-блогером Сергеем Долей начнёт кругосветное путешествие из Москвы
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