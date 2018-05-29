Три светофора отключат в Улан-Удэ

«Улан-Удэ Энерго» проводит плановый ремонт



В связи с проведением планового ремонта «Улан-Удэ Энерго» 30 мая с 13 до 17 отключит светофор на улице Иволгинской (остановка «Дачи»).



А 31 мая по той же причине на аналогичный период времени будут отключены от электричества светофор на перекрёстке улиц Куйбышева–Воровского-Борсоева и пешеходный - на улице Куйбышева (Горсад), сообщает пресс-служба мэрии.

