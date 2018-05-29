«Улан-Удэ Энерго» проводит плановый ремонт
В связи с проведением планового ремонта «Улан-Удэ Энерго» 30 мая с 13 до 17 отключит светофор на улице Иволгинской (остановка «Дачи»).
А 31 мая по той же причине на аналогичный период времени будут отключены от электричества светофор на перекрёстке улиц Куйбышева–Воровского-Борсоева и пешеходный - на улице Куйбышева (Горсад), сообщает пресс-служба мэрии.
Три светофора отключат в Улан-Удэ
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