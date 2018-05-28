В Улан-Удэ прошёл «Зелёный марафон»



Коллектив Группы компаний «Титан»: фабрика «Селенга», рыбозавод «Байкал», ресторан-бильярд «Ковбой», собственное производства «Титан», фитнес-клуб «Мегатитан», цех «Кондитерские истории», оптовые подразделения, сотрудники супермаркетов и офиса приняли участие в массовом российском забеге. Многие пришли на марафон вместе с детьми.



- Все титановцы, во главе с руководителем компании Вадимом Бредний, пробежали дистанцию, в очередной раз проверив себя на прочность, хоть погода и устраивала дополнительные препятствия в виде дождя и скользкой плитки, - отмечают в компании «Титан».



Определились и бесспорные лидеры забега: среди жещин – Киселёва Елизавета (товаровед), и среди мужчин Карпов Иван (первое место), Пузатков Денис (заместитель начальника ИТ - отдела) - второе. Программист компании Карпов Иван в забеге среди профессионалов вошёл в десятку лучших.



По традиции, фитнес-клуб «Мегатитан» провёл спортивные состязания, в которых приняли участие все желающие, а производственные предприятия компании накормили гостей и участников шашлыками и выпечкой.



Праздник спорта и здорового образа жизни прошёл 27 мая в улан-удэнском парке имени Орешкова. Команда титановцев приняла участие в «Зелёном марафоне», организованном «Сбербанком России» – крупнейшем общероссийском спортивном празднике, прошедшем одновременно в 42 городах России от Владивостока до Калининграда.