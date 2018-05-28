Осуждённым Бурятии рассказали о пенсии

Участникам встречи рассказали о существующих требованиях при назначении пенсий
В исправительной колонии №1 специалисты управления Пенсионного фонда России по Селенгинскому району Наталья Бархатова и Алдар Дугаржапов рассказали осуждённым о пенсионном обеспечении граждан.
Участникам встречи поведали о существующих требованиях при назначении пенсий, ежемесячных денежных выплат, о федеральной социальной доплате, компенсационных и иных выплатах, порядке их получения, а также об изменениях в пенсионном законодательстве.
Всем обратившимся осуждённым была оказана консультативная помощь в решении их вопросов.
Также осуждённым раздали информационные буклеты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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Участникам встречи рассказали о существующих требованиях при назначении пенсий
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