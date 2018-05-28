420 ребят вступили в ряды Юнармии ВВО



В этом месяце в регионах России, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, сформировано 10 юнармейских отрядов. В ряды движения вступили более 420 юношей и девушек.



Для представителей общероссийского движения «Юнармия» было организовано и проведено свыше 320 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 15 тысяч юнармейцев.



Так, недавно в Чите ребята приняли участие в смотре почётных караулов поста №1, где своё профессиональное мастерство продемонстрировали военнослужащие роты почётного караула Забайкальского общевойскового объединения.



На базе танковой директрисы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, состоялась областная военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие более 150 юнармейцев.



Помимо этого, мероприятия военно-патриотической направленности состоялись и для ребят из Приморского и Камчатского краёв, сообщает пресс-служба ВВО.

