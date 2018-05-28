Улан-удэнцы смогут сдать кровь на площади Советов



29 и 30 мая с 8:30 до 13:00 на площади Советов будет организована работа мобильного пункта заготовки крови. Акция выездной «День донора» проводится в целях развития добровольного безвозмездного донорства крови и её компонентов.



Организаторы приглашают всех желающих, организации, учреждения различных форм собственности принять участие в донорской акции, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

