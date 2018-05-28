Лучших работников наградили денежными призами
25 мая возле здания БСМП прошла ежегодная летняя спартакиада. За полчаса до начала соревнований началась регистрация участников – около ста человек. В этом году спартакиада собрала рекордное число спортсменов, сообщает пресс-служба БСМП.
- Из всех отделений пришли, записались врачи, медсёстры, санитары, - рассказал заведующий отделением реанимации Павел Тушиин.
Болеть за свои команды пришли коллеги участников, из окон больницы за соревнованиями наблюдали пациенты. Состязания прошли в четыре этапа – бег на стометровую дистанцию, эстафета, прыжки в длину и перетягивание каната.
- По всем номинациям денежные призы, а также награды для команд за первое, второе и третье места. Но главный приз - это кубок профкома и возможность поучаствовать в республиканской спартакиаде, – рассказал Павел Тушиин.
По итогам спартакиады будет сформирована команда сильнейших спортсменов, которые представят больницу скорой медицинской помощи на республиканских состязаниях.
Медики Бурятии пробежали стометровку
Общество, Фото:
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