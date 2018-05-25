Погоду от мороза до жары пообещали Восточной Сибири

Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра



Кратковременны дожди и местами грозы прогнозируют на эти дни в Забайкалье. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура ночью +8…+13, местами +1…+6, днем +20…+25, по Прибайкалью – вдвое прохладнее.



В Бурятии в субботу ожидаются ливни и грозы, по южной половине республики и Прибайкалью – с мокрым снегом. Порывы ветра – до 20 метров в секунду. Ночные температуры будут варьироваться от 6 мороза до 9 тепла. Днем +11…+16, местами вдвое прохладнее, а по северной части – до 25 тепла.



Кратковременные дожди и грозы пройдут здесь и в воскресенье. Ночью от -7 до + 8, днем от 15 до 25 тепла, по Прибайкалью немного прохладнее.



В Иркутской области местами ожидаются дожди и грозы, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах умеренный дождь с мокрым снегом. Температура ночью +2…+7, при прояснении до 2 мороза, заморозки. Днем +14…+19, в северных районах при малооблачной погоде +22…+27 градусов.

