Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Кратковременны дожди и местами грозы прогнозируют на эти дни в Забайкалье. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура ночью +8…+13, местами +1…+6, днем +20…+25, по Прибайкалью – вдвое прохладнее.
В Бурятии в субботу ожидаются ливни и грозы, по южной половине республики и Прибайкалью – с мокрым снегом. Порывы ветра – до 20 метров в секунду. Ночные температуры будут варьироваться от 6 мороза до 9 тепла. Днем +11…+16, местами вдвое прохладнее, а по северной части – до 25 тепла.
Кратковременные дожди и грозы пройдут здесь и в воскресенье. Ночью от -7 до + 8, днем от 15 до 25 тепла, по Прибайкалью немного прохладнее.
В Иркутской области местами ожидаются дожди и грозы, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах умеренный дождь с мокрым снегом. Температура ночью +2…+7, при прояснении до 2 мороза, заморозки. Днем +14…+19, в северных районах при малооблачной погоде +22…+27 градусов.
Погоду от мороза до жары пообещали Восточной Сибири
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