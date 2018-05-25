Улан-удэнцы увезли шесть наград всероссийского кинофестиваля

Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая



Событие завершилось торжественной церемонией закрытия, где наградили создателей наиболее достойных киноработ, и премьерным показом фильма Алексея Луканева «Моя жизнь» в «Доме кино».



Жюри фестиваля поразили произведения творческих коллективов из Бурятии. В Улан-Удэ уехали шесть премий из 18. Галсан Нанзатов взял награду «Лучший сценарист» за свои фильмы «По совести» и «Не вмешивайся». Лучшим композитором стал Олег Марченко. Режиссер Владимир Алеников особенно отметил его серьезную драматическую музыку к фильму «По совести». У этого фильма оказался и самый лучший режиссер – Евгений Сергеев. Вторым победителем в этой категории оказалась Нина Ведминская за работу «Невыученный урок 14/41».



Также картина из Бурятии «Дом на луне» Батора Цибикова взяла приз за лучший игровой полнометражный фильм. Эта же работа завоевала награды «Лучшие мужская и женская роли», которые достались юным актерам Максиму Мигутскому и Марии Красиковой.



Победители были награждены дипломами и памятными призами. Награждённые отмечали, что это очень важно для них, сообщает 1-line.info.

