Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
Событие завершилось торжественной церемонией закрытия, где наградили создателей наиболее достойных киноработ, и премьерным показом фильма Алексея Луканева «Моя жизнь» в «Доме кино».
Жюри фестиваля поразили произведения творческих коллективов из Бурятии. В Улан-Удэ уехали шесть премий из 18. Галсан Нанзатов взял награду «Лучший сценарист» за свои фильмы «По совести» и «Не вмешивайся». Лучшим композитором стал Олег Марченко. Режиссер Владимир Алеников особенно отметил его серьезную драматическую музыку к фильму «По совести». У этого фильма оказался и самый лучший режиссер – Евгений Сергеев. Вторым победителем в этой категории оказалась Нина Ведминская за работу «Невыученный урок 14/41».
Также картина из Бурятии «Дом на луне» Батора Цибикова взяла приз за лучший игровой полнометражный фильм. Эта же работа завоевала награды «Лучшие мужская и женская роли», которые достались юным актерам Максиму Мигутскому и Марии Красиковой.
Победители были награждены дипломами и памятными призами. Награждённые отмечали, что это очень важно для них, сообщает 1-line.info.
Улан-удэнцы увезли шесть наград всероссийского кинофестиваля
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