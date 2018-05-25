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77 дневных лагерей заработают в Иркутске

Общество, 
В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков

77 лагерей дневного пребывания детей будут работать в областном центре с 1 по 23 июня. В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Впервые «летние площадки» откроются на базе пяти учреждений дополнительного образования детей – в домах детского творчества № 2 и 5, во дворце спорта «Юность», «Дворце творчества Иркутска» и в Центре детского технического творчества.

В каждом лагере дневного пребывания предусмотрена культурная и спортивная программы. А родительская плата за путёвку не должна превышать 3 тысяч рублей (не более 1 600 рублей – расходы на культурно-массовые мероприятия и 1 365 рублей – расходы на оказание услуг, связанных с содержанием ребёнка в лагере дневного пребывания).

Ещё одна форма летней занятости – это трудоустройство подростков. Мероприятия по временному трудоустройству запланированы с марта по сентябрь этого года на базе 74 образовательных учреждений Иркутска. Летом будет работать 1047 подростков, достигших 14-летнего возраста по специальности «подсобный рабочий». Максимальная заработная плата составит 5200 с учётом материальной поддержки от центра занятости населения Иркутска. Кроме этого, продолжится работа экологических отрядов мэра «Молодёжь за чистый город».

Также в период летних каникул будет организована работа 53 спортивных площадок при школах города. За каждой закреплён инструктор. Работа площадок традиционно будет идти как в дневное, так и в вечернее время. В целом, на проведение летней кампании из городского бюджета будет выделено более 27 миллионов рублей. Планируется, что летом организованно отдохнут более 30 тысяч детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
 
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