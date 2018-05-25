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В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу

В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
У «золотых» юбиляров - две дочки, пять внуков и один правнук 

25 мая в Заиграевском районном отделе ЗАГС прошло торжественное чествование 50-летнего юбилея совместной жизни супругов Леонида Епифановича и Людмилы Серафимовны Афанасьевых. 
 
Афанасьевы подписались в книге почётных юбиляров семейной жизни Заиграевского районного отдела. Специалисты поздравили их с праздником, пожелали им здоровья и счастья, вручили благодарственное письмо и букет цветов. 

 
25 мая 1968 года в такой же солнечный день они зарегистрировали свой брак во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ. Тогда молодые прибыли на регистрацию с друзьями-студентами, так как на том момент получали образование. Леонид Епифанович учился в сельхозакадемии, Людмила Серафимовна – в медучилище. Сыграли свадьбу, как они сами её называют, «комсомольскую» - в актовом зале медучилища. 
 
С 1969 года Людмила Серафимовна в течение 16 лет проработала фельдшером скорой помощи Заиграевской ЦРБ, занимала должность помощника санитарного врача. Долгое время до выхода на заслуженный отдых она работала старшим фельдшером Заиграевской ЦРБ. 
 
Людмила Серафимовна - кандидат в мастера спорта по лыжам, обладательница 1 разряда по лёгкой атлетике. 

Леонид Епифанович свою трудовую деятельность начал преподавателем машиноведения в Ново-Брянской средней школе района. Был неоднократно председателем поселкового совета в Заиграево, сейчас он находится на заслуженном отдыхе. 
 
У «золотых» юбиляров - две дочки, пять внуков и один правнук, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ещё одна супружеская пара ранее отметила «золотой» юбилей. 18 мая в Селенгинском районном отделе ЗАГС проведена торжественная регистрация «золотой» свадьбы Бимбаевых. 
 
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