В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу



25 мая в Заиграевском районном отделе ЗАГС прошло торжественное чествование 50-летнего юбилея совместной жизни супругов Леонида Епифановича и Людмилы Серафимовны Афанасьевых.



Афанасьевы подписались в книге почётных юбиляров семейной жизни Заиграевского районного отдела. Специалисты поздравили их с праздником, пожелали им здоровья и счастья, вручили благодарственное письмо и букет цветов.







25 мая 1968 года в такой же солнечный день они зарегистрировали свой брак во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ. Тогда молодые прибыли на регистрацию с друзьями-студентами, так как на том момент получали образование. Леонид Епифанович учился в сельхозакадемии, Людмила Серафимовна – в медучилище. Сыграли свадьбу, как они сами её называют, «комсомольскую» - в актовом зале медучилища.



С 1969 года Людмила Серафимовна в течение 16 лет проработала фельдшером скорой помощи Заиграевской ЦРБ, занимала должность помощника санитарного врача. Долгое время до выхода на заслуженный отдых она работала старшим фельдшером Заиграевской ЦРБ.



Людмила Серафимовна - кандидат в мастера спорта по лыжам, обладательница 1 разряда по лёгкой атлетике.





Леонид Епифанович свою трудовую деятельность начал преподавателем машиноведения в Ново-Брянской средней школе района. Был неоднократно председателем поселкового совета в Заиграево, сейчас он находится на заслуженном отдыхе.



У «золотых» юбиляров - две дочки, пять внуков и один правнук, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по Бурятии.