Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города

Для участия в конкурсе необходимо записать креативное видео и рассказать, за что ты любишь свой город
Проект «Улан-Удэ, я люблю тебя!» объявляет конкурс. Для того чтобы принять участие в состязании, жителям Бурятии необходимо записать креативное видео, в котором нужно рассказать, за что ты любишь столицу региона. Хронометраж ролика - не более 60 секунд. Призом за лучшее признание здесь выступает iPhone X.
Сроки проведения конкурса: с 11 мая по 31 августа.
В конкурсе могут участвовать жители Улан-Удэ и районов республики.
Участники конкурса должны:
- выложить видео на личной странице в соцсетях под хэштегом #ulanude_i♥you либо #ulanude_i_love_you
- в описании к видео дать ссылку на сообщество https://vk.com/ulanude_i_love_you
- быть участником сообщества
- отправить видео администратору сообщества или в «Инстаграм» в официальный профиль проекта
Победитель будет объявлен в День города. Организатором конкурса выступает Союз кинематографистов Бурятии.
Для участия в конкурсе необходимо записать креативное видео и рассказать, за что ты любишь свой город
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