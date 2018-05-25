Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города



Проект «Улан-Удэ, я люблю тебя!» объявляет конкурс. Для того чтобы принять участие в состязании, жителям Бурятии необходимо записать креативное видео, в котором нужно рассказать, за что ты любишь столицу региона. Хронометраж ролика - не более 60 секунд. Призом за лучшее признание здесь выступает iPhone X.



Сроки проведения конкурса: с 11 мая по 31 августа.



В конкурсе могут участвовать жители Улан-Удэ и районов республики.



Участники конкурса должны:



- выложить видео на личной странице в соцсетях под хэштегом #ulanude_i♥you либо #ulanude_i_love_you



- в описании к видео дать ссылку на сообщество https://vk.com/ulanude_i_love_you



- быть участником сообщества



- отправить видео администратору сообщества или в «Инстаграм» в официальный профиль проекта



Победитель будет объявлен в День города. Организатором конкурса выступает Союз кинематографистов Бурятии.

