Осуждённые в Бурятии работают на пилораме



В лечебном исправительном учреждении № 5 имеется участок по распиловке леса, на котором работают осуждённые.



За свою работу они получают заработную плату, которая начисляется на их лицевые счета. С помощью этих средств осуждённые погашают исковые обязательства, а также они могут потратить их на различные товары в магазине учреждения.



Осуждённые привлекаются к работе с учётом возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

