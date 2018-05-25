Осуждённые в Бурятии работают на пилораме

За свою работу они получают зарплату
В лечебном исправительном учреждении № 5 имеется участок по распиловке леса, на котором работают осуждённые.
За свою работу они получают заработную плату, которая начисляется на их лицевые счета. С помощью этих средств осуждённые погашают исковые обязательства, а также они могут потратить их на различные товары в магазине учреждения.
Осуждённые привлекаются к работе с учётом возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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