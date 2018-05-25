25 Мая

24 Мая

Популярное

Осуждённые в Бурятии работают на пилораме

Осуждённые в Бурятии работают на пилораме
Общество,  Фото:УФСИН Бурятии
За свою работу они получают зарплату 

В лечебном исправительном учреждении № 5 имеется участок по распиловке леса, на котором работают осуждённые. 
 
За свою работу они получают заработную плату, которая начисляется на их лицевые счета. С помощью этих средств осуждённые погашают исковые обязательства, а также они могут потратить их на различные товары в магазине учреждения. 
 
Осуждённые привлекаются к работе с учётом возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города
Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города
Общество, 25.05.2018
Для участия в конкурсе необходимо записать креативное видео и рассказать, за что ты любишь свой город
Осуждённые в Бурятии работают на пилораме
Осуждённые в Бурятии работают на пилораме
Общество, 25.05.2018
За свою работу они получают зарплату
В библиотеке Бурятии расскажут о путешествиях
Общество, 25.05.2018
В учреждении проходят бесплатные лекции известного путешественника Антона Кротова
В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний
В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний
Общество, 25.05.2018
Он занял 2 место на соревнованиях по пауэрлифтингу
В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов
В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов
Общество, 25.05.2018
Жителям республики рассказали как безопасно собирать дары природы
50 жителей Бурятии осудили за неуплату алиментов
Общество, 25.05.2018
Их приговорили к исправительным работам
Осуждённых мусульман посетил имам Улан-Удэнской мечети
Осуждённых мусульман посетил имам Улан-Удэнской мечети
Общество, 25.05.2018
Он рассказал им о посте в честь месяца Рамадан
Улан-удэнцев приглашают на концерт ансамбля «Булжамуур»
Общество, 25.05.2018
На сцене Русского драмтеатра выступит детский коллектив
Концерт детской школы искусств состоялся в Улан-Удэ
Общество, 25.05.2018
В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей
Улан-удэнцам напомнили, где можно приготовить шашлык
Улан-удэнцам напомнили, где можно приготовить шашлык
Общество, 25.05.2018
Разрешённых мест отдыха на природе в городе два
Проект библиотекарей Бурятии получит грант
Проект библиотекарей Бурятии получит грант
Общество, 25.05.2018
Всего в конкурсе от Окинского района участвовало 22 проекта на социально-значимую тему
В Улан-Удэ онкологи проведут приём
Общество, 25.05.2018
В онкологическом диспансере пройдёт День открытых дверей
В День славянской письменности в Бурятии провели литургию
В День славянской письменности в Бурятии провели литургию
Общество, 25.05.2018
Жителям рассказали об истории праздника
В Улан-Удэ открылась ярмарка госуслуг (фото)
В Улан-Удэ открылась ярмарка госуслуг (фото)
Общество, 25.05.2018
Здесь горожане могут получить государственные услуги от разных министерств и ведомств

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^