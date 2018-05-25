В библиотеке Бурятии расскажут о путешествиях



В Национальной библиотеке республики пройдут две бесплатные лекции известного путешественника, автора 50 книг Антона Кротова, посетившего все регионы России и 109 стран мира.



Накануне, 24 мая, уже прошла его лекция «Как путешествовать без затрат?».



- На занятии обсудили, как автостопом и другими дешёвыми способами путешествовать по всему миру, как общаться с местными жителями без знания языка, как питаться, как сохранять оптимизм, здоровье и рациональность в длительных поездках. Также горожанам рассказали о 8 основных принципах для того, чтобы начать путешествовать, - сообщили организаторы.



28 мая, в понедельник, в 18:00 улан-удэнцам поведают о тёплой зимовке.



Девять регионов тёплой безвизовой зимовки, транспорт, еда, здоровье, автостоп, зимовка активная и пассивная – такие темы будут подниматься на лекции.



Жителям столицы Бурятии можно будет задать свои вопросы писателю, познакомиться с другими путешественниками, посмотреть фотографии и книги Кротова, сообщает пресс-служба библиотеки.

