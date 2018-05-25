50 жителей Бурятии осудили за неуплату алиментов

Их приговорили к исправительным работам



В Бурятии специалисты службы судебных приставов и исполнения наказаний провели рабочую встречу, с целью создания условий для трудоустройства граждан, осужденных за неуплату средств на содержание детей.



За 4 месяца текущего года в Бурятии 50 отцов и матерей были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ. Ещё 162 родителя ожидают своей участи, уголовные дела в отношении них с обвинительным приговором направлены в суды.



– Возможность в период отбытия наказания трудиться крайне важна для осужденных родителей, поскольку в этот период с их доходов удерживаются алименты в пользу детей, - отмечает начальник отдела организации дознания Управления ФССП России по Бурятии Мария Козлова.



Для защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов специалисты ведомств принимают соответствующие меры: на осужденных к исправительным работам судом возлагается обязанность трудиться и трудоустроиться, в случае если нерадивые родители проигнорируют приговор, то их ждёт замена наказания на лишение свободы.



Регулярно ведомства обмениваются информацией о количестве осужденных граждан, их трудоустройстве, размере произведённых удержаний из заработной платы. При необходимости проводятся совместные рейдовые мероприятия по месту жительства должников, привлеченных к условному лишению свободы.



Как правило, после привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей на путь исправления встают порядка 50 % родителей, а после привлечения к уголовной ответственности – порядка 10 %, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.

