В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей
23 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет» прошёл концерт детской школы искусств № 9.
В концерте принимали участие образцовый хореографический ансамбль «Овация», детский танцевальный ансамбль «Капитошка», учащиеся вокально-хорового и художественного отделения, а также самые маленькие начинающие артисты отделения раннего эстетического развития.
- Концерт не оставил ни одного зрителя равнодушным. Наградой юным артистам были громкие аплодисменты и восторженные отзывы зрителей, - отметили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Праздник был посвящён 95-летию республики.
Концерт детской школы искусств состоялся в Улан-Удэ
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