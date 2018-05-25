Концерт детской школы искусств состоялся в Улан-Удэ

В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей



23 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет» прошёл концерт детской школы искусств № 9.



В концерте принимали участие образцовый хореографический ансамбль «Овация», детский танцевальный ансамбль «Капитошка», учащиеся вокально-хорового и художественного отделения, а также самые маленькие начинающие артисты отделения раннего эстетического развития.



- Концерт не оставил ни одного зрителя равнодушным. Наградой юным артистам были громкие аплодисменты и восторженные отзывы зрителей, - отметили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Праздник был посвящён 95-летию республики.