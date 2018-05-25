Улан-удэнцам напомнили, где можно приготовить шашлык



С 16 апреля в городских лесах постановлением правительства республики Бурятии введён особый противопожарный режим. В связи с этим введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами.





При этом отдохнуть на природе и пожарить шашлык, всё-таки возможно в специально оборудованных местах отдыха на острове Комсомольском и Богородском, сообщили в мэрии.



Управление по ЧС Улан-Удэ напоминает, что при обнаружении очагов возгорания следует незамедлительно сообщить в ближайшее лесничество или по телефону: 8(3012) 21-29-72, 8(3012) 20-44-44.