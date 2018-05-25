Событие отложили на один день
Фестиваль «Открытая вода-2018» в Иркутске пройдёт 27 мая, дату события перенесли на один день из-за плохих погодных условий.
- В связи с ухудшением погодных условий фестиваль «Открытая вода» переносится на 1 день - 27 мая (воскресенье). Начинаем в 10:00, - предупредили организаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках мероприятия организуют турнир водомоторников «Байкальская волна», конкурс полевой кухни «Таёжный гурман», турнир любителей колоть и пилить дрова «Золотая щепка», силовое многоборье «Кросс битва» и фотоконкурс.
Место проведения мероприятия осталось прежним - парк «Солнечная дорога», у ледокола «Ангара». Программа и все конкурсы фестиваля пройдут в том же порядке.
Фестиваль «Открытая вода» в Иркутске перенесли из-за непогоды
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