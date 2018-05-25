Фестиваль «Открытая вода» в Иркутске перенесли из-за непогоды

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В Улан-Удэ онкологи проведут приём Общество, В онкологическом диспансере пройдёт День открытых дверей