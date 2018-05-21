Для участников проведут турниры и устроят концерт
Фестиваль «Открытая вода-2018» пройдёт в Иркутске 26 мая. В рамках мероприятия организуют турнир водомоторников «Байкальская волна», конкурс полевой кухни «Таёжный гурман», турнир любителей колоть и пилить дрова «Золотая щепка», силовое многоборье «Кросс битва» и фотоконкурс.
- Здесь всё будет по-настоящему: испытание силы воли, проверка характеров на прочность, борьба со стихией и вызов выносливости. Зашкаливающий адреналин и сумасшедший драйв. И у участников, и у зрителей! – сообщают организаторы.
В течение всего дня для детей и взрослых будет проходить развлекательная и концертная программа, с конкурсами и подарками. Открытие фестиваля пройдёт у ледокола Ангара, начало в 10 часов, сообщают организаторы.
Фестиваль «Открытая вода» пройдёт в Иркутске
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