В Бурятии в зарядке с полицейскими участвовали более 500 детей

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Мероприятия проводились по всей республике



В Бурятии подвели итоги всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». В этот году масштабная оздоровительная акция прошла при поддержке членов Общественного совета, дружинников и казаков, сообщает УГИБДД по Бурятии.



- В Прибайкальском районе полицейские и общественники пришли в гости к ребятам, проходящим лечение в детском противотуберкулёзном санатории в посёлке Ильинка. Стражи порядка сделали с детьми спортивную разминку, а затем сыграли в волейбол и пионербол, - уточняют автоинспекторы.



Сотрудники УГИБДД Бурятии провели утреннюю зарядку с дошколятами из улан-удэнского детского сада №62 «Малыш». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Саян Будаев рассказал ребятам о пользе занятий физкультурой и спортом, напомнил правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также правила перевозки маленьких пассажиров. Кроме того, предупредил о недопустимости игр вблизи дороги и пользе ношения светоотражателей.



- Инспектор вместе с детьми сделал зарядку, укрепляющую все группы мышц. А также продемонстрировал спортивный комплекс, используемый для разминки в спортивной борьбе, - рассказывают в ведомстве.



В Муйском районе инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Сасса провела для учащихся Таксимовской школы №3 урок физкультуры. Ребята с радостью выполняли задания на развитие различных групп мышц, ловкости и скорости.



- Очень позитивным мероприятием стала зарядка в детском саде «Росинка». Малыши со всей серьёзностью повторяли за сотрудниками движения, задорно смеялись и забавно перетаптывались с ноги на ногу. Педагоги поблагодарили за визит, а ребята обещали каждое утро выполнять зарядку, чтобы быть сильными и здоровыми, и в будущем стать полицейскими, - рассказали стражи порядка.



По итогам всех мероприятий, участие в них приняли более пятисот детей в возрасте от 2 до 17 лет.

