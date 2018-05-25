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В Бурятии в зарядке с полицейскими участвовали более 500 детей

В Бурятии в зарядке с полицейскими участвовали более 500 детей
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Мероприятия проводились по всей республике

В Бурятии подвели итоги всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». В этот году масштабная оздоровительная акция прошла при поддержке членов Общественного совета, дружинников и казаков, сообщает УГИБДД по Бурятии.

- В Прибайкальском районе полицейские и общественники пришли в гости к ребятам, проходящим лечение в детском противотуберкулёзном санатории в посёлке Ильинка. Стражи порядка сделали с детьми спортивную разминку, а затем сыграли в волейбол и пионербол, - уточняют автоинспекторы.

Сотрудники УГИБДД Бурятии провели утреннюю зарядку с дошколятами из улан-удэнского детского сада №62 «Малыш». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Саян Будаев рассказал ребятам о пользе занятий физкультурой и спортом, напомнил правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также правила перевозки маленьких пассажиров. Кроме того, предупредил о недопустимости игр вблизи дороги и пользе ношения светоотражателей.

- Инспектор вместе с детьми сделал зарядку, укрепляющую все группы мышц. А также продемонстрировал спортивный комплекс, используемый для разминки в спортивной борьбе, - рассказывают в ведомстве.

В Муйском районе инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Сасса провела для учащихся Таксимовской школы №3 урок физкультуры. Ребята с радостью выполняли задания на развитие различных групп мышц, ловкости и скорости.

- Очень позитивным мероприятием стала зарядка в детском саде «Росинка». Малыши со всей серьёзностью повторяли за сотрудниками движения, задорно смеялись и забавно перетаптывались с ноги на ногу. Педагоги поблагодарили за визит, а ребята обещали каждое утро выполнять зарядку, чтобы быть сильными и здоровыми, и в будущем стать полицейскими, - рассказали стражи порядка.

По итогам всех мероприятий, участие в них приняли более пятисот детей в возрасте от 2 до 17 лет.
 
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