В «Малышке» пойдёт день открытых дверей

Дети-сироты сами расскажут о себе



Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» традиционно проводит «День Аиста». Потенциальные родители смогут познакомиться с воспитанниками центра, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Для всех это очень волнительное мероприятие: и для будущих замещающих родителей, и для детей. Ведь самым заветным желанием каждого ребёнка из центра - обрести полноценную семью, - рассказывают в министерстве.



В «День Аиста» для будущих опекунов проведут экскурсию по учреждению, дети покажут гостям свои группы, расскажут о своих увлечениях, достижениях. Кроме того, в многофункциональном комплексе по сопровождению замещающих семей «Спутник» также встретятся с потенциальными приёмными родителями. А в музыкальном зале пройдёт концерт.



Будущих приёмных родителей ждут 25 мая с 10 до 12 часов на улице Комарова, 14.



