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В Чите установили памятную доску в честь Олега Лундстрема

Общество, 
Память о великом джазмене, народном артисте РСФСР, забайкальце Олеге Лундстреме в Чите укрепили ещё и информационно-охранной доской на доме, в котором прошли первые годы жизни маэстро

Именно через эти окна ровно сто лет назад на тогда ещё песчаные тротуары Читы смотрел маленький Олег. Старинный дом с резными барельефами по адресу Полины Осипенко, 33 - единственный, оставшийся целым из тех, в которых в начале 20 века в краевом центре проживала семья Лундстремов. Теперь это памятник историко-культурного наследия, и сегодня под его крышей тоже живут. Сразу три семьи. Об истории уже для них родных стен жильцы смогли узнать на импровизированном митинге.

- Прожили они здесь в 17 году, и это подтверждается и архивными документами, и справочниками старой Читы. И по этому поводу работала целая группа архивистов. И нашли перепись, в которой указана вся семья. В 17 году здесь жили Леонид, Галина, маленький Олег и его брат, которому было несколько месяцев, - пояснила Ирина Куренная, специалист по истрико-культурному наследию комитета культуры Читы.

Когда Олегу исполнилось три года, его родители вновь сменили адрес, а позже были вынуждены эммигрировать в Харбин. Именно там Лундстрем поступает в политехнический институт, а параллельно ещё и в музыкальный техникум, который закончил по классу скрипки в 1935. С тех пор имя Олега Лундстрема в прямом смысле слова зазвучало, он создает свой оркестр, получает мировое признание, но всегда помнит о своей малой родине.

- Меня всегда в восторг приводят люди, которые несмотря на свою принадлежность к какому-то городу провинциальному, месту, они с гордостью говорят о нём. И вот Олег Леонидович всегда гордился тем, что он родился в Чите, он очень любил Забайкалье, часто возвращался сюда, - сказала Елена Михайлова, министр культуры Забайкальского края.

Возвращался не только сам, но и в музыке. Часть его произведений, в том числе и джазовых, взрощена на забайкальских мотивах. Поэтому такой музыке даже в конце мая холодный ветер и мокрый снег не страшны, сообщает ГТРК Чита.
памятная дата
 
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