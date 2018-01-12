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70 иорданей будут оборудованы в Иркутской области в Крещение
Общество, 12.01.2018 13:01
У купелей будут круглосуточно дежурить спасатели, полиция и медики
Крещенские купания в Иркутской области запланированы в 70 иорданях. Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные жители Приангарья совершают обряд омовения в освящённых водах открытых источников. Так, в прошлом году только на заливе Якоби в обряде купания приняло участие более 6 тысяч человек, а в целом по области искупались более 40 тысяч.
Безопасность людей на всех иорданях области будут обеспечивать 80 государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России по Иркутской области. Кроме того, на иорданях будут круглосуточно дежурить спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представители администрации муниципальных образований, представители управляющих компаний и общественных организаций.
В общей сложности - более 1000 человек и около 200 единиц техники. В местах, где ожидается наибольшее число купающихся - на заливе Якоби и в Смоленщине - будут организованы пункты обогрева – палатки, в которых можно будет переодеться и согреться.
До 17 января все места купания будут обследованы. Сотрудники МЧС произведут замеры льда, а также проведут дополнительные инструктажи с церковными служителями и работниками.
Из 70 иорданей, в ночь с 18 на 19 января, Крещенские купание будут проходить в 41 иордани, на остальных 29-ти утром 19 января.
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают жителей, что вода из поверхностных водоёмов, на которых оборудованы иордани, не является питьевой и может использоваться только для купания. Пить на Крещение можно исключительно взятую из центрального водоснабжения освящённую воду, так как она регулярно проходит лабораторные исследования и соответствует всем нормам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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