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В двух районах Бурятии зарегистрировали новорождённых и молодожёнов
Общество, 12.01.2018 11:38 Фото:
В Иволгинском районе свидетельство о рождении получил новорождённый Артём, а в Кабанском – Варвара. Также узами брака скрепили свои отношения двое влюблённых
8 января в Иволгинском районном отделе ЗАГСа зарегистрировали первого новорожденного. В семье Стародубцевых Сергея и Ирины родился сын Артём. Начальник отдела Наталья Миронова торжественно вручила свидетельство и поздравила молодых родителей с прибавлением.
9 января Кабанском районе первым зарегистрировали девочку. Там в семье Григорьевых Романа и Ксении родилась долгожданная дочь Варвара. Это третий ребёнок и первая девочка в молодой семье.
Там же, но на следующий день, зарегистрировали первый брак. Молодожёнами стали Валерий Кадыров и Ирина Грибанова. Работник ЗАГСа с удовольствием поздравила молодую семью и пожелала долгой, дружной, счастливой совместной жизни, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
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