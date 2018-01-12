В двух районах Бурятии зарегистрировали новорождённых и молодожёнов

9 января Кабанском районе первым зарегистрировали девочку. Там в семье Григорьевых Романа и Ксении родилась долгожданная дочь Варвара. Это третий ребёнок и первая девочка в молодой семье.Там же, но на следующий день, зарегистрировали первый брак. Молодожёнами стали Валерий Кадыров и Ирина Грибанова. Работник ЗАГСа с удовольствием поздравила молодую семью и пожелала долгой, дружной, счастливой совместной жизни, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.