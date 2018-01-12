13 домов, школа и детсад Улан-Удэ остались без воды

Авария произошла в центре города



Накануне жители центра Улан-Удэ полтора часа оставались воды. Всё это время коммунальщики устраняли течь холодной воды в проходном канале теплотрассы в районе улицы Куйбышева 40 «в».



Под отключение попали 13 жилых домов по проспекту Победы и улице Ермаковская. Также без воды остались школа №9, детский сад №58 «Золушка», сообщается в оперативной сводке по городу.

