Выпускники Бурятии могут воспользоваться картой вузов России

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доработала и ввела в штатную эксплуатацию информационные системы «Карта вузов» и «Мониторинг»



Портал «Карта вузов» - http://maps.obrnadzor.gov.ru/ был запущен Рособрнадзором в апреле 2015 года. Он представляет собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о каждом вузе и филиале. Пользователи портала могут, в частности, проверить наличие у вуза лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием абитуриентов, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Информация, содержащаяся на портале, была актуализирована. Изменен порядок ее обновления, теперь данные по каждому вузу и филиалу автоматически актуализируются каждые сутки.



Система «Мониторинг» - http://ais-monitoring.obrnadzor.gov.ru/auth предназначена для удалённого контроля за соблюдения вузами требований к информации, размещаемой на их официальных сайтах. В рамках системы был реализован механизм консультационно-методической поддержки образовательных организаций высшего образования по вопросам размещения информации на их сайтах с учётом требований законодательства.



Для образовательных организаций были созданы личные кабинеты, с помощью которых они могут протестировать свои сайты на предмет соблюдения обязательных требований, чтобы внести необходимые дополнения и исправления. Таким образом, работа системы «Мониторинг» будет способствовать профилактике нарушений.

