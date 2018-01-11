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Житель Бурятии выиграл 42 тысячи в лотерею

Житель Бурятии выиграл 42 тысячи в лотерею
Общество,  11.01.2018 16:31 Фото:pixabay.com
Счастливый лотерейный билет был куплен на «Почте России»

Житель Бурятии выиграл 42 тысячи рублей в новогоднем тираже 0266. Он приобрел лотерейный билет Столото «Жилищная лотерея» в отделении почтовой связи в центре Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии - филиале ФГУП «Почта России».

Всего в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января 2018 года миллионерами стали 26 человек, купившие билеты в отделениях Почты России. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек.

Клиенты приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Восемь клиентов Почты России стали обладателями крупных призов в размере 800 тысяч рублей. Обладателями крупных выигрышей от 20 до 280 тысяч рублей стали 75 клиентов Почты России.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей.

В ноябре 2017 года в почтовом отделении в Воронежской области был приобретён лотерейный билет «Русское лото», принесший выигрыш в размере 506 миллионов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре житель Улан-Удэ выиграл больше 46 миллионов в лотерее «Гослото «4 из 20». 
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