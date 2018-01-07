«Моржи» устроили заплыв на Байкале в поддержку российских олимпийцев

Иркутские моржи решили поддержать наших спортсменов, которым поставили жёсткие условия по участию в играх в Южной Корее. Свой экстремальный заплыв в самом большом озере планеты они посвятили именно олимпийцам



Перед заплывом — обязательная разминка, на этот раз на коньках. Иркутские моржи не только хорошо плавают, но и уверенно скользят по зеркальному байкальскому льду. Из одежды на них только плавки и купальники. Ни ветер, ни мороз экстремалам не страшны.



Клуб закаливания открылся в Иркутске совсем недавно, но уже сейчас в нем около 50 постоянных участников. Моржи проводят соревнования и организовывают заплывы. А это погружение в ледяную воду решили специально посвятить российским олимпийцам.



- Прошёл чемпионат России по зимнему плаванию, где решено в 27 регионах провести акцию в поддержку наших олимпийцев. Мы выражаем протест против политики в спорте и выражаем поддержку нашим спортсменам, - пояснил президент клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.



Байкальские моржи надеются, что эстафету поддержат и в других регионах. В итоге видео из разных городов соберут в один ролик и выложат в сеть в поддержку олимпийцев.



Температура воды в Байкале сейчас не выше 4–5°C. Несколько минут в озере могут надолго взбодрить и обеспечить хорошее настроение. Тем более что вокруг невероятные зимние пейзажи, каких нет ни в одном другом уголке России.



Сейчас у моржей самый разгар сезона. Нырять и плавать они будут всю зиму, но и летом продолжат закаляться. Когда вода станет чуть теплее, экстремалы устроят длинные заплывы. В августе без гидрокостюмов они впервые планируют преодолеть 57 километров Байкала — от острова Ольхон до Гремячинска, сообщает ТК «360».

