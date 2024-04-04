Минстрой России: Реконструкция центра Улан-Удэ - один из самых масштабных в стране проектов

Министерство контролирует преобразования



Первый заместитель министра строительства России Александр Ломакин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации и реализации плана комплексного развития территории центральной, исторической части города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе совещания обсудили:

- реализацию мастер-плана города Улан-Удэ;

- комплексное развитие территории (КРТ) исторического центра столицы Республики Бурятия;

- переселение граждан из аварийного жилья;

- обновление инфраструктуры за счёт инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов;

- увеличение градостроительного потенциала Республики Бурятия.

В столице Бурятия уже начато строительство объектов. Например, Национального музея и театрально-культурного центра «Байкал» в центре города.

По мастер-плану за счёт средств специального казначейского и инфраструктурного бюджетного кредита обновят инженерные и коммунальные сети, построят поликлинику, закупят трамвайные вагоны и проведут капремонт дорог.

В рамках реализации мастер-плана будет построена общеобразовательная школа на 760 мест.

Мастер-планом также предлагается новая стратегия пространственного развития с применением механизма КРТ. В настоящее время в регионе определены 8 территорий общей площадью 93,8 га с градостроительным потенциалом 811,3 тыс. м², из которых 708 тыс. м² жилой площади.

Здесь будет центр-сад

Один из самых масштабных в стране проектов - комплексная реконструкция центральной, исторической части города Улан-Удэ, площадь которой - 35,2 га. Благодаря реализации проекта жители 160 аварийных и ветхих домов смогут переехать в новое качественное жильё.

- В Улан-Удэ, например, разрабатывается градостроительная документация на территорию, которая вообще застроена бараками, - рассказывал первый замминистра строительства Александр Ломакин в интервью «Российской газете» осенью 2023 года. - Там появятся современные многоэтажки, обеспеченные всей необходимой социальной, транспортной инфраструктурой. Комфортные кварталы, благоустроенные по последнему слову.

Инвестиции в развитие инфраструктуры центра Улан-Удэ позволят не только построить комфортный благоустроенный квартал для жизни, но и ввести 222,8 тыс. м² жилья, создать 1 тысячу рабочих мест.

Комплексное развитие территорий города Улан-Удэ также позволит увеличить градостроительный потенциал всего региона.