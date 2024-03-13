В Улан-Удэ начались работы по устройству котлована для здания театра «Байкал»

Его возводят на берегу Селенги

Строители приступили к разработке котлована для устройства фундамента будущего театра «Байкал», сообщает управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Ещё при проектировании объекта возникали вопросы о его затопляемости, так как он будет расположен рядом с рекой, а грунтовые воды находятся близко к поверхности. Для решения этой проблемы предусмотрели все необходимые меры.

«При разработке котлована для будущего фундамента производится замена грунта, - объяснил начальник УКС Анатолий Урбанов. - Водонасыщенный влагой слой земли удаляется и заменяется на непучинистый грунт, который затем уплотняется. Когда котлован достигнет глубины более 3.5 метров, можно начать устройство фундаментной плиты».

По словам представителей подрядной организации, старый грунт заменяется на щебень для повышения уровня нижней части здания и его поднятия выше уровня грунтовых вод. Это гарантирует, что нижние этажи здания не будут затапливаться.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года состоялась церемония закладки первого камня в основание нового здания театра «Байкал». Она ознаменовала начало строительства.

Проект выполнен в 2021 году. Работы по модернизации центральной части Улан-Удэ и обновлению инженерных коммуникаций тогда ещё не начались. Масштабные планы по развитию инфраструктуры в историческом центре, которые стартовали в прошлом году, потребовали изменения проектной документации.

«Сейчас в рамках проекта по комплексному развитию центра города будет заменена канализационная насосная станция, которая находится на территории будущего здания, а также обновлены сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, - добавил Анатолий Урбанов. - Некоторые из этих сетей также проходят через территорию строительной площадки, поэтому подрядной организации приходится корректировать проектную документацию. Кроме этого, во время устройства котлована выносятся старые инженерные сети. Это сложная и ответственная работа, требующая быстрого выполнения».

Сейчас на объекте работает восемь единиц техники и около 30 рабочих, когда требуется максимальная производительность.



Свои двери новое здание театра «Байкал» должно открыть в первом квартале 2026 года. Общая площадь театра составит около 19 тыс. кв. м. В нём разместятся театрально-концертный зал на тысячу мест. Также в театре будет работать малый зал, четыре балетных, оркестровый и хоровой репетиционные залы.