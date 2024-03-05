Аэропорт Улан-Удэ завершил февраль с ростом пассажиропотока на 6%

Перевезено 47 150 пассажиров
Февраль аэропорт «Байкал» завершил с ростом пассажиропотока на 6% по сравнению с февралем 2023 года. Об этом сообщил в своём телеграм-канале гендиректор воздушных ворот столицы Бурятии Дмитрий Гармаев.
«29 февраля в году – это, конечно, сильно» - написал он.
- Перевезено 47 150 пассажиров, - привёл точную цифру Дмитрий Гармаев «Байкал-Daily». - У нас же обычно 28 дней в феврале. В этом году 29 дней. Это фора по сравнению с 2023.
По его словам, «загрузка на всех рейсах очень высокая, люди активно летают».
«5-6 лет назад зимой в аэропорту обычно было затишье, - подчеркнул гендиректор. - Теперь работа кипит круглый год. И это хорошо!».
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2024 года через улан-удэнский аэропорт прошли
почти 50 тысяч пассажиров. А за весь 2023 год - 715 605 человек.
Перевезено 47 150 пассажиров
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