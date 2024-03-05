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Аэропорт Улан-Удэ завершил февраль с ростом пассажиропотока на 6%

Аэропорт Улан-Удэ завершил февраль с ростом пассажиропотока на 6%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Перевезено 47 150 пассажиров

Февраль аэропорт «Байкал» завершил с ростом пассажиропотока на 6% по сравнению с февралем 2023 года. Об этом сообщил в своём телеграм-канале гендиректор воздушных ворот столицы Бурятии Дмитрий Гармаев.

«29 февраля в году – это, конечно, сильно» - написал он.

- Перевезено 47 150 пассажиров, - привёл точную цифру Дмитрий Гармаев «Байкал-Daily». - У нас же обычно 28 дней в феврале. В этом году 29 дней. Это фора по сравнению с 2023.

По его словам, «загрузка на всех рейсах очень высокая, люди активно летают».

«5-6 лет назад зимой в аэропорту обычно было затишье, - подчеркнул гендиректор. - Теперь работа кипит круглый год. И это хорошо!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2024 года через улан-удэнский аэропорт прошли почти 50 тысяч пассажиров. А за весь 2023 год - 715 605 человек.

Аэропорт "Байкал" авиация пассажиропоток

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